Si barrica in casa e minaccia il suicidio, la moglie riesce a chiamare i soccorsi

SENIGALLIA - Si è barricato in casa minacciando il suicidio ed impedendo alla moglie di uscire. La donna però è riuscita a chiedere aiuto. A soccorrerla sono stati i vigili del fuoco, che l’hanno raggiunta dalla finestra tramite la scala. E’ accaduto ieri in un appartamento di via Pierelli. Una volta dentro, i pompieri sono riusciti ad aprire la porta, facendo entrare i vigili urbani. Dopo averlo calmato, è stato affidato ai sanitari e portato in ospedale.

