Si barrica nell’auto per evitare il sequestro Sgonfiate le gomme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Si barrica in macchina per evitarne il sequestro e i carabinieri, dopo avergli sgonfiato le ruote, hanno dovuto rompere un finestrino per tirarlo fuori. Giovedì sera a Marzocca un 48enne di Trento, è stato fermato a bordo della sua Volkswagen Golf. Aveva la patente revocata, i militari lo hanno informato o che avrebbero dovuto sequestrare l’auto. Si è barricato dentro alzando la radio a tutto volume e suonando il clacson. I carabinieri hanno messo due auto davanti e dietro per evitare che potesse allontanarsi, poi hanno sgonfiato le gomme e, ottenuta l’autorizzazione dal magistrato, hanno rotto il vetro. Sul posto sono arrivati anche i vigili e un’ambulanza. È stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e ricoverato nel reparto di Psichiatria. La macchina è stata sequestrata.