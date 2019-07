«Il bar non è una discoteca»: il Comune stoppa le feste allo Skizzo

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Sospese le feste allo Skizzo Bar da ieri, con un’ordinanza notificata dal Comune al titolare. Dopo trent’anni di sano divertimento l’appuntamento del mercoledì dello Skizzo è stato vietato nel noto locale del lungomare Mameli. La motivazione, in risposta alla Scia presentata a maggio, riguarda la mancanza di requisiti. Per il Comune infatti un appuntamento fisso lo può svolgere un’attività di pubblico spettacolo e non un esercizio pubblico con licenza di somministrazione per cibi e bevande, non essendo una discoteca. Le feste potranno essere organizzate solo saltuariamente.