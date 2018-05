«Nei bar danno l’alcol ai ragazzi». L'ira del sindaco «Li faremo chiudere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Bottiglie di birra vendute in un bar di Marzocca ai minorenni e il sindaco sbotta sui social: «Ditemi chi lo fa e li facciamo chiudere». L’episodio è accaduto il primo maggio, stando a quanto riferito da un cittadino che sull’accaduto ha scritto un post su Facebook facendo una riflessione. Partendo dall’alcol venduto ai minori, si è chiesto poi se le bottiglie di vetro le avrebbero potute vendere. La risposta è no. Il regolamento di polizia urbana lo vieta. Se si rompessero infatti la mattina successiva i bagnanti troverebbero i pezzi nella sabbia con il rischio di farsi male. Proprio per questo motivo il comune ha adottato il provvedimento.