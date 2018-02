La banda del buco fa razzia di gratta&vinci e sigarette Locale distrutto per entrare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Per il colpo gemello al bar della Penna potrebbe trattarsi della banda entrata in azione già lo scorso anno con la stessa modalità. I ladri infatti sono entrati nel locale accanto, vicino al sottopasso di piazzale della Libertà, defilato rispetto all’occhio elettronico del Comune. I filmati sono comunque stati acquisiti. Nessun segno di effrazione nel locale attiguo. Una volta dentro hanno preso a picconate la parete, creandosi un varco nel bagno. Quando sono entrati si è azionato il volumetrico che registra i movimenti ed è scattato l’allarme. In una manciata di minuti hanno preso la cassa ed arraffato quante più stecche di sigarette possibili oltre ai “Gratta&Vinci”, prima della fuga. «Ho speso una fortuna nella sicurezza – lamenta Maurizio Vecchi, titolare – sbarre e infissi antisfondamento, sistema d’allarme e metronotte, poi i ladri mi entrano con la chiave nel negozio accanto buttando giù un muro. Sono sfiduciato». Sul furto indagano i carabinieri.