​Banconota falsa al supermercato: scatta la denuncia per un trentenne

SENIGALLIA - I carabinieri sono intervenuti venerdì sera presso un supermercato, dove un cliente aveva pagato con una banconota risultata falsa. L’uomo è stato identificato. Era un 30enne senigalliese che, al termine degli immediati accertamenti svolti dai militari, è stato denunciato in stato di libertà per spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, ai sensi dell’articolo 457 del codice penale. Non si era infatti accorto che banconota fosse falsa.

LEGGI ANCHE:

Fermo, spesa con la banconota falsa: coppia inguaiata dalle telecamere

Ancona, paga coi soldi falsi e chiede di cambiare un'altra banconota: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA