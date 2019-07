Bambina di otto anni travolta da un'auto sotto gli occhi della madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Investita una bambina di 8 anni da un’auto lungo via dei Portici Ercolani all’altezza di Ponte Garibaldi. È accaduto mercoledì in pieno centro storico. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed un’ambulanza del 118 per soccorrere la bimba che si trovava insieme alla madre. Una macchina non ha fatto in tempo a frenare e l’ha investita. Non sembrava che la piccola si fosse fatta molto male ma, per precauzione, i sanitari hanno deciso di trasferirla al Salesi, dove è stata sottoposta alle cure del caso. L’incidente si è verificato in un punto spesso criticato dai pedoni.