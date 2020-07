Bambina cade da un lettino mentre gioca e batte il capo contro uno spigolo: paura al mare

SENIGALLIA - Una bambina di 9 anni è stata soccorsa ieri mattina nell’area esterna di un locale del lungomare Mameli. La piccola si era recata lì con la famiglia per trascorrere una giornata in piscina. Mentre stava giocando sul lettino è caduta ed ha sbattuto la testa contro uno spigolo. Subito è stata chiamata un’ambulanza perché la bimba si era provocata una ferita sanguinante ed aveva inoltre battuto la testa. In ospedale è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso che hanno escluso conseguenze. Se l’è cavata con qualche punto di sutura per il taglio in testa ed alcune ore al pronto soccorso, dove è stata tenuta in osservazione fino all’esito degli accertamenti. Un brutto spavento insomma ma per fortuna tutto si è risolto senza gravi conseguenze. La famiglia, residente in città, era andata nel locale per trascorrere qualche ora di relax, rovinata però dall’imprevisto che l’ha costretta a passare gran parte del sabato dentro al pronto soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA