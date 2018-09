Bagno a sopresa: il fenicottero diventa subito la star dei social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un fenicottero ieri mattina si è concesso un bagno in mare nello specchio d’acqua antistante i Bagni Pink Beach sul lungomare Mameli. Non è la prima volta che un esemplare viene avvistato. Era già accaduto in passato ma ogni volta è sempre un incontro suggestivo. In molti si sono recati in spiaggia per vederlo e fotografarlo. Gli scatti sono finiti sui social come una vera star.