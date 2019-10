Senigallia: c’è il sole e Francesco il bagnino irriducibile ha riaperto i lettini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Finché c’è sole c’è tintarella . Non si arrende alla data del calendario Francesco Giombetti, il bagnino pioniere della destagionalizzazione. Ieri mattina ha allestito alcuni lettini ai Bagni 16 sul lungomare Mameli, mettendoli a disposizione di quanti volessero godersi la splendida giornata di sole. Lui era lì ad attenderli in costume da bagno. I lettini sono andati a ruba.«La mattina si stava davvero bene – racconta Francesco Giombetti – poi nel pomeriggio si è alzato un po’ di vento. Sono venute diverse persone e si sono messe in costume. Finché ci sono giornate come queste ho pensato di continuare ad offrire un servizio. Quando il vento cala poi si sta di nuovo bene. Venerdì ad esempio ho mangiato la pizza in spiaggia a cena perché si stava benissimo».A fine agosto c’erano state molte polemiche sul fatto che diverse attività, compresi gli stabilimenti balneari, avessero già annunciato la chiusura. C’è chi invece, come Francesco Giombetti, si lascia guidare dal sole e dalle temperature. Con il clima è mite, proprio come quello di questi giorni, ha pensato che potesse essere piacevole stare in spiaggia. Lo era per lui, perché non consentire quindi anche ad altri di sdraiarsi in totale relax sui lettini con una pace assoluta? Il bello della tintarella fuori stagione sta nel fatto di trovare la spiaggia quasi deserta senza il tipico caos estivo. Per chi ha la fortuna di vivere vicino al mare un’occasione da cogliere al volo, come hanno fatto ieri molti senigalliesi che ancora non avevano messo via il costume da bagno.