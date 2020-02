Bagnini già impegnati ma c'è una sorpresa: il primo cliente è un gatto

SENIGALLIA - È stato un gatto il primo “cliente” dei Bagni Nella 57 per la stagione 2020 che, inaspettatamente, sta già muovendo i primi passi. Il titolare Daniele Corinaldesi ieri mattina, approfittando della splendida giornata di sole, ha iniziato a dare una sistemata aprendo anche qualche lettino. Il micione non c’ha pensato due volte e si è sdraiato per godersi la bella giornata. Del resto ieri si celebrava la festa del gatto e si è quindi voluto concedere un po’ di relax. «È il gatto di una signora che vive in un condominio qui dietro» spiega Corinaldesi che ieri, con grande anticipo rispetto al passato, ha iniziato le grandi manovre per la riapertura dello stabilimento.

