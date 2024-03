SENIGALLIA - Sfiorata la tragedia ieri pomeriggio a Borgo Catena, dove una donna è stata azzannata dal proprio cane. Si tratta di una 66enne che, improvvisamente, è stata aggredita dal suo Rottweiler. Il cane, inspiegabilmente, le ha afferrato il braccio, iniziando a morderlo, senza avere alcuna intenzione di mollare la presa. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri nella corte di pertinenza dell’abitazione in una frazione alle porte della città.

La paura



La vittima si è messa ad urlare e subito è stata aiutata da chi, sentendo le sue grida, è accorso in fretta. Sono stati attivati anche i soccorsi, arrivati sul posto con un’ambulanza. In volo si è alzata anche l’eliambulanza, atterrata in un campo limitrofo. La donna, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette con ferite di media gravità. E’ stata sottoposta ad un intervento chirurgico per le profonde lesioni riportate al braccio. Sono intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile. I militari hanno raccolto la testimonianza degli intervenuti. Per la donna la priorità è stata data alle sue condizioni di salute.



La dinamica è ancora al vaglio. Non sono chiari i motivi per cui il cane si sia rivoltato all’improvviso verso la padrona in maniera così aggressiva, come mai prima d’ora aveva fatto. L’animale è stato messo in isolamento, in condizioni di sicurezza per evitare che potesse aggredire altre persone, in attesa delle disposizioni del servizio veterinario. Come da prassi, infatti, il morso di un cane attiva la procedura antirabbica. L’azienda sanitaria avvisa la polizia locale affinchè il sindaco emani un’ordinanza per disporre il periodo di isolamento necessario. In questa circostanza non si è trattato però di un semplice morso, che ogni tanto purtroppo capita, ma di un’aggressione con ferite gravi. La 66enne è stata comunque fortunata. Pur avendo riportato gravi ferite non è in pericolo di vita.

Pochi giorni fa una 80enne a Mercatino Conca, nel Pesarese, è invece morta dopo essere stata azzannata dal proprio cane. Il Comune di Senigallia ha recentemente annunciato un corso formativo per i proprietari di cani, organizzato in collaborazione con l’associazione Sguinzagliati, che inizierà il prossimo 17 marzo. E’ previsto dalla vigente normativa per l’incolumità pubblica e per il possesso responsabile dei cani ma è comunque aperto su base volontaria a tutti coloro, proprietari o aspiranti adottanti, che vogliano migliorare la conoscenza del mondo cane, dei benefici che derivano da un rapporto corretto e da una gestione responsabile del proprio amico.

La parte teorica del corso verrà svolta presso il centro sociale il Molinello da un medico veterinario esperto in comportamento animale in collaborazione con la polizia locale e i veterinari dell’Ast. Alle dieci ore di teoria si aggiungeranno parti pratiche di addestramento cinofilo, che verranno svolte all’aperto con un’educatrice cinofila. Si concluderà con l’esame finale, per il conseguimento del patentino da inserire nell’anagrafe regionale canina. Il ricavato dell’iscrizione verrà devoluto all’associazione Code Ribelli.