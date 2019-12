Addio all’avvocato Mara Rosciani stroncata dal male a 50 anni

SENIGALLIA - Avvocati in lutto per la prematura scomparsa di Mara Rosciani, morta a 50 anni giovedì sera. Era nata il 17 gennaio 1969 a Senigallia anche se da parecchi anni si era trasferita a Bologna. Il suo primo studio legale lo aveva aperto in città, in via Capanna, dopo essersi iscritta all’albo degli avvocati di Ancona nel 2001, poi aveva deciso di seguire la carriera a Bologna dove era molto stimata. Da qualche tempo lottava contro una malattia che giovedì non le ha lasciato scampo. Mara Rosciani i colleghi la ricordano dedita al lavoro e molto riservata. Non amava i social e si concedeva giusto Whatsapp.



«A volte è dura tanto dura – ha scritto un suo collega di Bologna su Facebook - Ci si illude, si spera, anche quando si è consci che, dinanzi al maledetto mostro, spesso, l’epilogo è solo uno. Non so perché io scriva qui, a te, che odiavi i social e non ne facevi parte. La tua discrezione era un esempio per molti. Da giorni guardavo Whatsapp nella speranza di vederti online, di ricevere un messaggio in cui mi chiedi di controllarti la Pec. Quel messaggio non mi arriverà mai più». Mara Rosciani lascia la madre Silvana Casci Ceccacci e lo zio Carlo. I funerali si terranno domani alle 9 presso la chiesa del Portone. © RIPRODUZIONE RISERVATA