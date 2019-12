Avvistato un anziano che tortura gli alberi con un trapano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un anziano sorpreso dai residenti di via Tevere ad effettuare dei fori con il trapano sugli alberi. Un episodio inquietante che ha fatto pensare ad un atto vandalico. Accertamenti sono in corso da parte del Comune. «Giovedì verso le 18 mi è capitato di vedere un signore fare dei buchi sugli alberi che costeggiano la strada – racconta Roberta Rocchetti -, non ho fatto in tempo a parlarci. Quando ho parcheggiato e sono tornata indietro se ne era già andato. Vorrei sapere se si fosse trattato di un intervento programmato oppure di un atto vandalico».Tutti si sono insospettiti anche perché dall’aspetto sembrava anziano, quindi non sembrava un operaio del Comune. Infatti non lo era. Ma chi è il torturatore di alberi? «Appena ricevuto la segnalazione mi sono subito informato – spiega Enzo Monachesi , assessore all’Ambiente -, ero convinto che quello che era sembrato un trapano in realtà fosse l’apparecchio che serve a misurare la densità interna degli alberi, per vedere se internamente siano sani o abbiano malattie o se abbiano delle cavità. Purtroppo però non erano in corso verifiche da parte dei nostri agronomi. Quindi non so cosa stesse facendo ma vigileremo».Del caso se n’è discusso sui social dove molti hanno dato la propria versione dell’accaduto, cercando di immaginare perché qualcuno dovrebbe fare dei fori negli alberi. Secondo alcuni avrebbe inserito del materiale per far ammalare l’albero, altri invece sostengono il contrario, che volesse salvaguardarlo. Ad ogni modo, anche se avesse agito per amore delle piante, non era compito suo intervenire. Al momento sono solo supposizioni. Se il diretto interessato vorrà chiarire il suo gesto potrà rivolgersi direttamente all’assessore Monachesi, in modo tale da fugare ogni dubbio su quanto accaduto. Molti infatti sono portati a ritenere che si sia trattato di un atto vandalico volto a danneggiare gli alberi che, probabilmente, gli danno fastidio. Secondo alcuni residenti, che l’hanno già visto, dovrebbe abitare anche lui in zona.