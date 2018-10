Avviati i lavori per il rifacimento del sintetico allo stadio Bianchelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Allo stadio Bianchelli di Senigallia è iniziato il rifacimento del manto sintetico e dei sottoservizi. L'intervento, pari a un costo di 600 mila euro, si è reso necessario a seguito della scadenza dell'omologazione del precedente campo da gioco. I lavori, realizzati dalla ditta Le Generali Costruzioni di Arezzo, dovrebbero terminare entro 90 giorni. Nel frattempo, però, al fine di ridurre al minimo i disagi per le società sportive che utilizzano l'impianto, l'Amministrazione comunale si è adoperata per mettere a disposizione altre strutture."In primo luogo - spiegano il sindaco Maurizio Mangialardi e l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi - abbiamo riattivato l'impianto collocato tra le Saline e il pallone del tennis. Inoltre abbiamo risistemato il campo della Capanna e organizzato dei campi di allenamento all'interno della pista di atletica. Comprendiamo che la temporanea inagibilità del Bianchelli possa creare qualche difficoltà alle nostre squadre, ma siamo altrettanto sicuri che le misure adottate consentiranno di dare la giusta continuità all'attività agonistica".Stadio Bianchelli non utilizzabile, dopo la partita di domenica scorsa giocata al centrale e vinta per 1-0 dai rossoblù contro il Villa Musone, adesso la squadra di Guiducci giocherà le partite in casa a Ostra Vetere. Fino a quando?