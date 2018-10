Viale dei Gerani, avviati i lavori di riqualificazione â€‹dello skatepark

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Avviati i lavori per la completa riqualificazione dello skatepark ubicato in viale dei Gerani, nell’area di pertinenza scuola primaria “Rodari”. L’intervento, che salvo imprevisti dovrebbe concludersi entro l’anno.“Un altro luogo di aggregazione giovanile che andiamo a riqualificare – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – grazie anche un bel percorso di progettazione partecipata che ha visto l’importante contributo dei ragazzi della “TNT Crew” nell’individuazione degli interventi più consoni all’ampliamento e alla modernizzazione della struttura”.“L’obiettivo – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi – è fare di questa struttura un impianto federale in grado di ospitare eventi sportivi, corsi e manifestazioni a livello regionale.