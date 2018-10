«Avete qualche soldo per un panino?». Poi i rom aggrediscono le due ragazze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA- Diciassettenne aggredita insieme ad un’amica, appena maggiorenne, da due rom ubriachi. Le hanno chiesto l’elemosina, lei si è rifiutata e, dopo averla spintonata, le hanno dato anche uno schiaffo. L’amica invece è stata strattonata ed insultata. È accaduto lunedì sera nel parterre della Rocca Roveresca.Erano circa le 21 quando la giovane senigalliese, in compagnia di una sua amica diciottenne, si è trovata a passare nel vialetto che costeggia i giardini. Le studentesse si sono fermate a chiacchierare e ad un tratto due uomini si sono avvicinati. Romeni con diversi precedenti per reati contro la persone e il patrimonio, come la polizia ha avuto modo di accertare. I due, visibilmente ubriachi, hanno chiesto qualche spicciolo. Pochi soldi giusto per un panino. Le due ragazze hanno risposto che non avevano denaro e li hanno ignorati.