Gli avanzi si pagano 5 euro Il ristorante presenta il conto contro lo spreco alimentare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Multa da 5 euro per chi non finisce il pasto. Un’iniziativa molto incisiva sul versante del risparmio messa in campo dal ristorante Nagoya Sushi di via Abbagnano. Un ristorante che applica un prezzo fisso con la formula “all you can eat”. Spendi una cifra, che non comprende bevande e dolci, e puoi mangiare tutto. Prendere porzioni dal rullo che scorre in mezzo alla sala come una sorta di buffet e ordinare da menù. Non ci sono limiti. Molti ristoranti orientali che offrono prezzi fissi hanno optato per questa soluzione antispreco. Un cliente potrebbe ordinare di tutto anche solo per assaggiarlo finendo per lasciare molti alimenti, perché lo stomaco ad un certo punto si sazia ed è inutile continuare ad ordinare. Nel menù però il titolare ha messo le cose in chiaro informando che eventuali avanzi saranno multati a partire da 5 euro.