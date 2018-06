Autolinee Bucci in lacrime per la morte di Foligna: aveva 67 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lutto in città per la scomparsa dell’ingegnere Ginetto Foligna, storico direttore delle Autolinee Bucci. È stato alla guida dell’azienda senigalliese, che gestisce il trasporto pubblico, fino al 2008. È deceduto nella notte tra venerdì e sabato all’età di 67 anni. Un valido interlocutore per l’amministrazione comunale che con lui ha condiviso molte questioni relative alla mobilità cittadina, dandone un contributo. Ha saputo sempre trovare il modo di migliorare il servizio, calibrandolo alle esigenze degli utenti, suggerite spesso dal comune. Sempre molto interessato alla città, aveva lanciato nel 2004 la proposta provocatoria di trasferire Senigallia sotto la provincia di Pesaro e Urbino motivando con argomentazioni degne di attenzione la sua idea, che aveva voluto rendere pubblica.L’ingegnere Ginetto Foligna lascia la moglie Delia, i figli Mattia e Arianna, i nipoti Niccolò, Filippo e Lorenzo e la sorella Emanuela. La salma partirà dall’obitorio del cimitero maggiore delle Grazie, dove è stata allestita la camera ardente, alle 14.45 di domani per raggiungere la chiesa di Santa Maria della Pace dove alle 15 verranno celebrati i funerali. Ad officiarli il parroco don Paolo Montesi. Verranno raccolte offerte da devolvere all’Associazione oncologica senigalliese che presta assistenza ai malati di tumore.