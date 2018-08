Autobus nei giardini della Rocca: c'è il permesso ma fioccano le proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Controllo della polizia locale nel parterre della Rocca Roveresca dove giovedì diversi cittadini hanno segnalato, ai vigili, la presenza di un autobus a ridosso delle mura storiche. Da quanto appurato dalla pattuglia, il mezzo è stato autorizzato nell’ambito della fiera a sostare nel parterre. Provvedimenti non sono stati quindi presi ma è stato chiesto di spostarlo quanto più possibile dalle mura. In molti si sono indignati, anche sui social, nel vedere il gigante della strada “violare” uno spazio storico, addirittura a ridosso delle mura della Rocca. In realtà tutto autorizzato con regolare permesso rilasciato dagli uffici comunali.