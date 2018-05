L'auto si ribalta, il giovane conducente sbalzato fuori dalla macchina: paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 6.30 sono intervenuti a Senigallia in Strada della Bruciata nei pressi del viadotto autostradale per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un ragazzo alla guida di una Fiat Panda, perdeva il controllo capottando diverse volte. Nell’incidente il conducente veniva sbalzato fuori dalla vettura, il ragazzo veniva recuperato e trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale, e prestato assistenza durante il recupero dell’automezzo.