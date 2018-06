Scontro tra auto e moto all'incrocio: in gravi condizioni un centauro di 58 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Grave incidente questa mattina tra un'autor e una moto lungo la Statale. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito un 58enne senigalliese. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Perilli di fronte all’ex hotel Columbia alle 6.45. Le condizioni del centauro sono apparse subito molto gravi. E’ stato trasferito all’ospedale di Torrette in codice rosso, la prognosi è riservata. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.