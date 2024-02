Senigallia, auto contro pullman: grave un uomo. Paura tra gli studenti che tornavano a casa

SENIGALLIA Schianto contro un bus: grave un automobilista. L’incidente è avvenuto verso le 14.15, nel tratto di Statale che nel quartiere del Ciarnin prende il nome di via Galilei. Una Citroen Berlingo ha tamponato un autobus di linea, fermoper far scendere i passeggeri, per lo più studenti di ritorno da scuola.

Il soccorso

Il conducente del veicolo, un 80enne di Montemarciano, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso a Torrette per le lesioni riportate. Illesi tutti i passeggeri del bus. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il ferito dalle lamiere. La macchina, infatti, è andata completamente distrutta nella parte anteriore e il guidatore è rimasto incastrato. Per i rilievi è invece intervenuta una pattuglia della polizia locale.