Aumentano i ricoveri nel Covid Hotel: tra gli ospiti c'è anche un ragazzo di 20 anni

SENIGALLIA - Stanno aumentando di giorno in giorno gli ospiti accolti nel Covid Hotel di Marzocca, che contribuiscono ad alleggerire gli ospedali marchigiani già stressati dai numeri dei ricoveri. Finora sono 27, che comprendono persone di svariate età e provenienza. Il più giovane ha 20 anni, il più anziano 88 anni.

Agli ospiti gli operatori cercano di dedicare la massima attenzione e cura, anche nel soddisfare le esigenze individuali. Ed è proprio nell’ottica del benessere degli ospiti positivi che giungono al Covid Hotel, è nata la collaborazione con la storica associazione Vip Claun Ciofega di Senigallia, che riunisce un grande numero di volontari che portano il buonumore nei vari presidi ospedalieri del territorio marchigiano con il loro caratteristico naso rosso. L’attività di clownterapia è sospesa ma solo in presenza. Stanno portando infatti un sorriso agli ospiti dell’hotel in modo virtuale attraverso lo schermo.

«I nostri volontari in questo periodo - spiega Mirco Rocconi, vicepresidente di Vip Claun Ciofega, in arte Clown Mimmylove - hanno più tempo per dedicarsi alla stessa attività a favore di strutture di ricovero diverse. Non potendo entrare fisicamente negli ospedali, pensiamo sia carino portare il nostro sorriso anche online». Si tratta di una proposta di “smart clowning”, cioè clownterapia a distanza, mediante prenotazione da parte degli ospiti in quarantena. Chi vorrà quindi potrà collegarsi con una coppia di clown e godersi parte del repertorio classico di clownerie che si possono svolgere in modalità virtuale.

