Senigallia, attimi di terrore dopo un incidente stradale: un bimbo di 10 anni intubato e in codice rosso a Torrette

SENIGALLIA- Dramma nel pomeriggio a Marzocca. Un bambino di circa 10 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un’auto. È stato portato in gravissime condizioni all’ospedale. L’incidente è avvenuto attorno alle 17 all’incrocio tra viale della Resistenza e via Liguori.

L'intervento

Sul posto si sono subito portati i mezzi del 118 con l’eliambulanza, l’ambulanza di Senigallia e un equipaggio dell’Avis di Montemarciano, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Il bambino inizialmente era vigile, ma poi ha perso conoscenza, dopo aver battuto la testa. Il personale medico ha dovuto intubarlo e portarlo in volo a Torrette, dove è arrivato con un codice di massima gravità.