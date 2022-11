SENIGALLIA - Multata una guardia giurata morta da quasi due anni. Il 15 settembre la polizia locale ha emesso un verbale a carico di Gianfranco Sargenti in qualità di proprietario del veicolo, poi sequestrato, trovato in sosta in via Giotto alla Cesanella, per aver violato l’articolo 193 del Codice della strada. Era sprovvisto di assicurazione, obbligatoria anche per i veicoli parcheggiati sulla pubblica via.

In realtà la guardia giurata, molto conosciuta in città, era deceduta il 21 dicembre 2020 a 48 anni per un improvviso malore. Alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione, l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione è stata dichiarata estinta da un provvedimento della prefettura, affisso all’albo pretorio del Comune di Senigallia. La sanzione amministrativa, infatti, non si trasmette agli eredi. La prefettura ha inoltre disposto il dissequestro del veicolo che potrà essere restituito agli eredi che però non risultano. Per questo motivo è stato affisso all’albo il provvedimento, nell’impossibilità di verificare l’esistenza entro il sesto grado, dandone così la massima diffusione. Essendo Gianfranco Sargenti nato a Pontedera, anche se da tempo risiedeva a Senigallia, è possibile che qualche parente sia ancora nella sua città natale e non sappia della macchina che potrebbe ereditare, pagando prima le spese di recupero, custodia e dell’assicurazione per poterla rimettere in circolazione.

Non è la prima volta che accade che venga sanzionato un defunto sempre per veicoli abbandonati in strada sprovvisti di copertura assicurativa. Gli agenti accertatori, nel momento del controllo, non possono sapere se il proprietario del veicolo sia nel frattempo morto.