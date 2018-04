L’assicurazione dell’auto è scaduta: due multati ma sono morti da mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Multati per l’assicurazione scaduta ma erano morti da mesi. Uno da sei, l’altro da dieci. La Prefettura ha quindi archiviato i verbali. I controlli sulle automobili sprovviste di copertura assicurativa sono molto scrupolosi e riguardano spesso anche veicoli in sosta, dove è ugualmente obbligatoria anche se non stanno circolando. Non sempre però le sanzioni vanno a buon fine e a volte se la polizza non viene rinnovata è per motivi di causa maggiore. Il decesso dei proprietari ad esempio o la loro irreperibilità.È quanto emerso da tre provvedimenti pubblicati ieri all’albo pretorio del comune. In due casi infatti è stato emesso un decreto prefettizio, di archiviazione dei verbali, perché i proprietari dei veicoli sequestrati erano morti prima ancora che la sanzione venisse verbalizzata. In questo modo quindi sono stati annullati perché la violazione si estingue con il decesso di chi la commette e non può gravare sugli eredi. Nel terzo caso invece il cinese, proprietario del veicolo in sosta senza assicurazione, risulta irreperibile. Sparito. Il verbale è stato quindi esposto all’albo pretorio nella speranza di poterlo rintracciare. Il primo caso è stato accertato dalla polizia stradale di Ancona a Senigallia. Gli agenti hanno sequestrato una macchina intestata ad un 60enne nato a Termini Imerese. Il verbale risale al 17 novembre 2017. Al termine degli accertamenti è emerso poi che l’automobilista era deceduto il 12 maggio 2017, sei mesi prima del verbale contestato. La macchina, dopo la sua morte, era rimasta parcheggiata lungo la strada dove l’aveva lasciata l’ultima volta che l’aveva utilizzata. I figli avevano nel frattempo rinunciato all’eredità e rimaneva come unica parente diretta la moglie. Martedì scorso la Prefettura ha archiviato il verbale.Caso analogo si è verificato lo scorso 12 febbraio quando i carabinieri hanno sequestrato una macchina in sosta priva di assicurazione. Era intestata ad un 82enne nato ad Oriolo Romano, deceduto addirittura 10 mesi prima, il 12 aprile 2017. I militari ovviamente non potevano saperlo. La procedura per verificarlo in questo caso è stata più veloce e il 10 aprile scorso la Prefettura ha archiviato il verbale e disposto, come nel precedente caso, la restituzione del mezzo agli eredi, previo pagamento delle spese di recupero e di custodia oltre alla regolarizzazione dell’assicurazione, qualora ne facciano richiesta. Lo scorso 6 aprile invece la polizia locale ha sequestrato una Mazda in sosta in Strada della Marina, stessa via in cui risulta residente il 45enne cinese proprietario del veicolo non reperibile. La multa di 849 euro è stata affissa all’albo pretorio.