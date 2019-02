L'assicuratore gioca a calcetto e i ladri gli tagliano la cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Doppio colpo della banda del trapano in via Trento, dove hanno tagliato anche una cassaforte fuggendo con un bottino di oltre 10.000 euro. È accaduto sabato pomeriggio dopo le 18. Il proprietario di casa, un assicuratore, era andato a giocare a calcetto mentre la fidanzata era al lavoro. È stata lei la prima a rientrare in casa. Non ha notato subito il foro ad una finestra, fatto con il trapano per introdursi nell’abitazione. Ha però sentito un forte odore di bruciato, riconducibile al frullino utilizzato per tagliare lo sportello della cassaforte a muro.All’interno non c’era più nulla. Avevano diversi gioielli, il bottino supera i 10.000 euro. È intervenuta per un sopralluogo la volante della polizia. Gli agenti hanno controllato nell’abitazione al primo piano di un condominio. I ladri per entrare si sono arrampicati su una grondaia, da cui hanno raggiunto la finestra che hanno aperto effettuando un foro con il trapano. Una tecnica spesso utilizzata.Poco dopo a fare l’amara scoperta sono stati anche i vicini di casa, al piano superiore. La banda è riuscita ad entrare anche lì. Il secondo furto è meno ingente ed è in corso di quantificazione.