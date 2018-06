Assessori alle iniziative pubbliche? Ora serve il permesso del sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Serve il permesso per parlare e per uscire. Dura la vita da assessore della Giunta Mangialardi, nella città dalla spiaggia di velluto dove è il sindaco a decidere per i componenti del suo esecutivo. Che non potessero rilasciare dichiarazioni alla stampa, senza il suo permesso, lo aveva messo in chiaro all’inizio del mandato. La delega alla comunicazione se l’è tenuta lui. Anche sulle apparizioni pubbliche è lui a decidere. Lo ha ribadito con fermezza nell’ultimo consiglio comunale, intervenendo in merito alla partecipazione pubblica di chi riveste incarichi istituzionali.