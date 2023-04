SENIGALLIA Smurata una cassaforte in pieno giorno in una villetta di Scapezzano. Dentro c’erano 4mila euro in contanti. E’ avvenuto giovedì pomeriggio in via dei Cappuccini. Si tratta del bottino più alto tra i furti avvenuti negli ultimi giorni soprattutto a Senigallia. Non è la prima cassaforte presa di mira, in altri casi sono state aperte ma all’interno c’erano somme minori o gioielli di poco valore. Altri tentativi sono, invece, andati falliti. I proprietari della casa di Scapezzano, visitata giovedì pomeriggio, si sono accorti rientrando che qualcuno era passato prima di loro.

Il caos al rientro





Hanno trovato casa a soqquadro e mancava la cassaforte, dove pensavano di aver riposto al sicuro 4mila euro in contanti che avevano lasciato nell’abitazione. Al suo posto hanno trovato un buco nella parete. Ignoti hanno forzato una finestra al piano terra da cui si sono introdotti per poi mettersi a frugare cercando la cassaforte. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, appena chiamati, che hanno effettuato un sopralluogo e cercato alcune testimonianze. Seppure via Cappuccini sia una strada molto panoramica, con ville spesso isolate, in quel tratto c’erano anche altre abitazioni vicine ma nessuno si è accorto. Non sono stati notati né veicoli sospetti né gente mai vista prima. Nemmeno il rumore è stato avvertito, che devono aver fatto i ladri per smurare la cassaforte.

Il precedente

Era già accaduto nel giorno di Pasqua sempre a Scapezzano in via Gioco del Pallone. I ladri erano entrati dal piano terra senza nemmeno raggiungere il piano superiore. In quella circostanza non avevano trovato soldi o gioielli da rubare e, a parte il grande caos lasciato, se n’erano andati a mani vuote. Negli ultimi giorni si sono registrati vari episodi sia di pomeriggio che di sera, denunciati ai carabinieri che stanno monitorando il territorio con la massima attenzione, consapevoli che a ridosso del ponte festivo i topi d’appartamento potrebbero tornare in azione, approfittando delle case lasciate vuote per qualche viaggio. La collaborazione dei cittadini resta sempre importante nel segnalare qualcosa di sospetto.

«I carabinieri hanno cercato dei testimoni per il furto – spiega Marco Manfredi, presidente provinciale di Federalberghi proprietario dell’hotel BelSit proprio in via dei Cappuccini a Scapezzano -, speriamo che nel progetto di videosorveglianza del Comune vengano messe anche due o tre telecamere in ciascuna frazione periferica perché sono un deterrente. Personalmente le ho messe nella mia struttura e finora mi sono state utili». Vedendole, infatti, i ladri girano alla larga.