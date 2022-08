Assalto notturno negli yacht a Senigallia, incastrato uno dei giovani teppisti. Braccati i complici

Incursioni notturne nelle barche e yacht al porto Della Rovere di Senigallia e in una di queste un gruppo di teppisti, dopo aver mangiato e bivaccato, hanno anche danneggiato gli arredi, imbrattato gli interni e urinato sui materassi delle cabine. Non solo. Mentre mettevano a soqquadro l'imbarcazione, hanno trascorso sottocoperta un paio di giorni. Una scoperta choc per il proprietario che ha denunciato il blitz.

Identificato uno dei teppisti degli yacht

E nelle scorse ore i carabinieri della Stazione di Senigallia hanno identificato uno dei giovani che nel mese di giugno si era introdotto, insieme ad altre persone, proprio in quella imbarcazione parcheggiata nel porto di senigallia. Ad incastrarlo vari indizi trovati a suo carico: si tratta di un giovane 20enne senza fissa dimora. Dopo aver fatto accesso nella barca i ragazzi si erano anche trattenuti all’interno per un paio di giorni, bivaccando e danneggianto la barca. proseguono le indagini dei militari dell'Arma per identificare anche i complici.