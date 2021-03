Assalto al lungomare, folla e raffica di multe. E il sindaco Olivetti manda i vigili: «Così non va»

SENIGALLIA - Lungomare preso d’assalto come un qualsiasi weekend di primavera. Tre le persone multate dalla polizia locale sorprese a passeggiare senza mascherina e ieri mattina anche uno scontro tra una bici elettrica e un tandem sul lungomare Alighieri, poco distante dalla Rotonda. In zona rossa dovrebbe esserci tutto lo spazio per transitare in sicurezza invece ieri la pista ciclabile era particolarmente affollata, come il marciapiede.



Ad aver la peggio la coppia in tandem ma per fortuna nulla di grave. «Appena mi è stata segnalata la situazione sul lungomare ho contattato il comandante della polizia locale – spiega il sindaco Massimo Olivetti –, chiedendo di inviare una pattuglia e di incrementare i controlli. Cosa che verrà fatta anche nei prossimi giorni in tutta la città. Capisco che con queste belle giornate tutti vorrebbero uscire ma così non va bene, non dobbiamo dimenticare le regole. Serve un ultimo sforzo per non vanificare quelli fatti finora».

All’arrivo dei vigili ieri mattina i capannelli di gente intenta a chiacchierare si sono dissolti ma sabato tre persone che camminavano senza mascherina, sono state sanzionate. Da tempo non capitava di trovare gente senza mascherina, un obbligo che ormai tutti sembravano aver compreso, invece sta accadendo negli ultimi giorni di vedere persone che non la indossano oppure la tengono abbassata, il che equivale a non averla. La situazione dei contagi sta leggermente migliorando ma ancora siamo in zona rossa. Gli spostamenti sono limitati anche se ci sono molte deroghe concesse per poter uscire di casa. La gente non si tiene più, soprattutto nel fine settimana. Lungomare pieno, parchi affollati, addirittura in qualche frazione partite di calcio improvvisate. C’è chi va in giro anche di notte, comprese le cene da amici come appurato dai carabinieri che sabato sera hanno denunciato due ragazzi per guida in stato d’ebbrezza. Alle 21.30 in via Bruno un 26enne ucraino residente in città aveva 0,96 grammi per litro di alcol nel sangue mentre a mezzanotte e mezza la pattuglia ha notato una macchina a fari spenti in via Raffaello Sanzio. Ha intimato l’alt ma non si è fermata ed è scattato un breve inseguimento fino a via Cimarosa. Al volante un 34enne senigalliese che aveva 1,27 grammi per litro di alcol nel sangue. E’ stato denunciato e anche sanzionato per essere uscito nonostante il coprifuoco. Ai militari ha riferito che stava rientrando a casa dopo essere andato a cena da un amico.

Non va meglio nelle frazioni. A Trecastelli i carabinieri hanno fermato sabato dopo le 22 una macchina a bordo della quale viaggiavano due giovani di Ostra di 21 e 23 anni. Appena fermati hanno sparso sul tappetino una dose di cocaina di cui erano in possesso ma i militari si sono accorti. Sono stati segnalati come assuntori in Prefettura. Inoltre trovandosi in un Comune diverso da quello di residenza ed essendo in giro dopo le 22 sono stati anche sanzionati per aver violato le norme anti-Covid. I due amici hanno tentato di giustificarsi dicendo che si erano persi.

