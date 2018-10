Assalto al lungomare con le mazze: la notte folle dei ragazzi ubriachi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Armati di mazze e bastoni cinque ragazzi incappucciati hanno spaccato tutto ciò che capitava sotto tiro tra il lungomare Alighieri e via Rieti. Vasi, lampade da giardino, statue, biciclette, bidoni dell’immondizia. Nel corso del raid vandalico anche una bicicletta lanciata in mezzo alla strada. Una furia pazzesca che non trova alcuna giustificazione se non nell’alcol.