Aspettando San Valentino: anche la panchina degli innamorati sotto il maxi cuore

SENIGALLIA - Allestita anche la panchina degli innamorati in piazza Garibaldi davanti al grande cuore rosso. Prove tecniche di San Valentino in centro storico, dove sono partiti gli allestimenti. In piazza Garibaldi il vento ha creato qualche disagio all’installazione, che all’imbrunire è stata accesa insieme ai cuori lungo il Corso 2 Giugno. Da venerdì l’amore trionferà a Senigallia. Alle 16,30 a Palazzetto Baviera sarà inaugurata la mostra “Un matrimonio da favola. Le nozze reali di Harry e Meghan nelle foto di Guido Calamosca”. Alle 18,30 in piazza Garibaldi si terrà l’esibizione “Un pianoforte sotto le stelle” con Martina Filottrani e Marco Leoni, a cura della scuola di musica Bettino Padovano.

Sabato alle 16,30 a Palazzetto Baviera ci sarà la visita guidata “Amori diversi” di Giuseppe Lepore, che illustrerà le storie d’amore negli stucchi cinquecenteschi realizzati dal Brandani. Alle 17,30 nella sala Visionaria si terrà la visita tattile alla mostra “L’Italia riciclata” a cura del Museo Tattile Statale Omero.

Alle 18,30 in piazza Garibaldi “Il passo dell’amore” della scuola “Danza in Scena”. Domenica alle 17 nella sala conferenze di Palazzetto Baviera l’incontro “Fascinator - Toccata e fuga a Windsor” con Guido Calamosca e Giorgia Olivieri e alle 18 alla Chiesa della Croce una conferenza di Donato Mori sul tema “Le reliquie di San Valentino a Senigallia”. Alle 18,30 in piazza Garibaldi esibizione di Tango “Il passo dell’amore”, dell’Associazione Sena Tango Senigallia.

