Asfalto ko e fogne a cielo aperto Via Perugia al collasso

SENIGALLIA - Fogna a cielo aperto in via Perugia in un caldo sabato che ha costretto i residenti a rinchiudersi in casa, senza poter aprire le finestre. Si tratta del cantiere delle ferrovie dove da mesi sono in corso i lavori per installare le barriere antirumore. Gli operai hanno provveduto venerdì a rifare anche l’asfalto che, a causa del continuo via vai dei mezzi, era molto danneggiato. «Terminato l’asfalto molto macchine sono transitate – racconta una residente – e di conseguenza, essendo ancora fresco, in alcuni punti ha ceduto. Si sono aperte delle voragini con l’acqua stagnante della fogna. E’ facile immaginare l’odore, oltretutto amplificato dal caldo di questi giorni». I residenti hanno subito chiamato la polizia locale, intervenuta sul posto per verificare. Sopra sono state posizionate delle grate, che ovviamente non bloccano l’odore. La priorità per i vigili urbani era che nessuno inciampando potesse cadere. Sono stati messi anche dei birilli stradali per segnalare il pericolo. Anche oggi quindi finestre chiuse e aria condizionata per chi ce l’ha perché gli operai riprenderanno a lavorare, potendo tappare le buche, solo domani. «Ho un bambino di 11 mesi in casa – spiega una residente – è venuto al mare per respirare aria buona e invece non posso nemmeno portarlo fuori».