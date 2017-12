La sega elettrica gli cade sul piede: corsa in ospedale per l’operaio ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È ricoverato in prognosi riservata un artigiano edile di 31 anni, che si è tagliato ad un piede con una sega circolare. L’infortunio sul lavoro si è verificato nella giornata di sabato quando l’uomo, di origine albanese ma residente in città, stava effettuando dei lavori all’interno di un fabbricato in Strada della Bruciata a Cesano. Gli è sfuggita di mano la sega circolare elettrica che gli è finita sul piede sinistro causandogli un profondo taglio ed una emorragia. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza.Dopo le prime cure per tamponare l’emorragia, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia con un codice rosso. I sanitari del reparto di emergenza lo hanno preso subito in consegna e hanno scongiurato l’amputazione dell’arto ma, avendo perso molto sangue, l’uomo è stato ricoverato. Ieri i carabinieri, subito informati dell’accaduto, non avevano ancora ricevuto la prognosi dall’ospedale. Non era stata sciolta e resta quindi riservata ma il 31enne non è in pericolo di vita. L’artigiano stava eseguendo dei lavori edili di ristrutturazione all’interno del fabbricato di via Cesano Bruciata, dove è avvenuto l’infortunio sul lavoro. Stava tagliando un materiale con la sega circolare come aveva fatto molte altre volte. Forse per una distrazione ha perso la presa ed è caduta, colpendolo con la lama ruotante nel piede. Sul posto è intervenuto anche il personale del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asur per gli accertamenti di routine.