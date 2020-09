Arrestato con due etti di droga, torna libero a fascia oraria per andare a lavorare

SENIGALLIA - Arrestato dalla polizia uno spacciatore che riceveva i clienti in casa. Si tratta di un 39enne senigalliese, pregiudicato. Ha infatti precedenti specifici essendo già finito nei guai in passato per detenzione di droga ai fini di spaccio.





Giovedì la polizia ha perquisito la sua abitazione in un condominio della Cesanella, insieme all’unità cinofila di Ancona. Nell’abitazione i poliziotti hanno trovato due panetti contenti circa 200 grammi di hashish. Sequestrati insieme a due coltelli che venivano utilizzati per tagliare la droga. Da tempo la squadra anticrimine del Commissariato stava monitorando l’andirivieni nel portone del suo palazzo, anche di noti tossicodipendenti. Essendo inoltre lui uno storico “cliente” della polizia, il dubbio poi diventato certezza era che fosse tornato in attività. Giovedì è stato quindi arrestato ed ha atteso agli arresti domiciliai l’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina presso il Tribunale di Ancona. L’arresto è stato convalidato dal giudice. Il 39enne è tornato a casa con l’obbligo di dimora nel Comune di Senigallia, l’obbligo di firma tutti i giorni presso gli uffici di via Rosmini del Commissariato ed il divieto di uscire dalla propria abitazione in alcune fasce orarie. Dovendo lavorare non gli sono stati dati i domiciliari. L’uomo, che vive da solo, lavora infatti presso un’azienda agricola dove potrà continuare a recarsi regolarmente tutti i giorni per riuscire a non perdere l’occupazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA