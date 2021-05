Aria di festa: aperto il Forno del mare e c'è anche la sorpresa con chef Gabriele Bonci

SENIGALLIA - Aria di festa sul lungomare Marconi dove ieri ha aperto il Forno del mare by Tartana, con un blitz in città dello chef Gabriele Bonci e poco distante, in via Bovio, riaprirà oggi il ristorante Pagaia. Lo scorso 27 aprile la direzione aveva informato della chiusura su Facebook.

«A seguito di un contatto dello staff di cucina con una persona positiva, nel rispetto delle normative e nella tutela nostra e dei clienti, chiuderemo il Pagaia in attesa dei relativi tamponi negativi. Appena sarà possibile vi comunicheremo la nuova apertura sui social». Venerdì l’annuncio tanto atteso. «Ci siamo, apriamo domenica». Il 26 aprile i ristoranti avevano appena riaperto e il giorno dopo la Pagaia si era dovuta fermare ma oggi finalmente riparte. Intanto, ieri protagonista sulla riviera è stato lo chef Gabriele Bonci, arrivato in mattinata per l’apertura della pizzeria Forno del mare by Tartana. Per un imprevisto non ha potuto partecipare al taglio del nastro, essendo dovuto rientrare a Roma prima. Alla cerimonia era però presente il sindaco Massimo Olivetti. Lo chef e pizzaiolo romano, reso famoso dalla sua partecipazione a “La prova del cuoco”, era arrivato a marzo per insegnare il suo famoso metodo Bonci ai dipendenti della pizzeria al taglio sul lungomare Marconi. Si era fermato diversi giorni e la sua presenza non era passata inosservata. Si tratta di una nuova avventura per il gruppo guidato da Marco Mazzanti, titolare anche de La Tartana e i bagni Marco e Virgilio.

Il più famoso panificatore d’Italia per una settimana si è dedicato a trasmettere la sua passione e le sue conoscenze ai ragazzi del Forno del mare by Tartana, che ieri hanno ufficialmente aperto i battenti dando prova di quello che hanno imparato durante la full immersion di marzo. Le mani esperte dello chef Baba e i sapienti consigli del mastro panificatore Gabriele Bonci, uniti per un modo nuovo di interpretare la pizza ma sempre al servizio della tradizione. Un cambio di passo rispetto al vecchio Forno del mare che si rinnova ma resta sempre un punto di riferimento per i bagnanti, turisti e senigalliesi.

