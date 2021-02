Apre il nuovo posteggio di via Cellini: il rebus degli abbonamenti agevolati

SENIGALLIA - I dipendenti dell’ospedale chiedono abbonamenti con agevolazioni per poter utilizzare il nuovo parcheggio di via Cellini, che dal 19 febbraio verrà aperto, cancellando quello attualmente in uso in via Camposanto Vecchio al servizio del nosocomio. Non trovano nemmeno giusto eliminare un così ampio parcheggio, che comporterebbe l’occupazione di parte dei posti disponibili in quello nuovo da parte di quanti si recano in ospedale tutti i giorni. Uno spreco chiuderlo insomma.

«Il piano tariffario è stato condiviso con la precedente Amministrazione – spiega Nicola Regine, assessore alla Mobilità – ci faremo però da tramite con la proprietà per fare in modo che vengano previste delle convenzioni per i dipendenti dell’ospedale. Non possiamo però intervenire per chiedere di mantenere aperto quello di via Camposanto Vecchio, in quanto non è di proprietà del Comune».

E’ infatti della Curia. Non è del Comune nemmeno quello più a monte, sempre in via Camposanto Vecchio vicino allo svincolo della complanare, che comunque gestisce l’ente. E’ un parcheggio gratuito e in molti stanno chiedendo che tale rimanga. Accertamenti sono in corso da parte del Comune per verificare gli accordi presi con la precedente Amministrazione. Nella convenzione, allegata alla delibera del 16 luglio 2017 con cui viene approvata, non se ne fa cenno. Solo nel testo della delibera viene riferito che «è opportuno regolare i rapporti tra il Comune e la Società Senpark Tech s.r.l. connessi alla gestione del realizzando parcheggio in struttura e più in generale della sosta gestita dalla Società nell’area in questione: parcheggio in struttura con ingresso in via Cellini, parcheggio a raso area via Camposanto vecchio e eventualmente parcheggio a raso con ingresso in via Stradone Misa».

Si tratta dei due parcheggi in uso all’ospedale che non vengono però citati nella convenzione allegata. Nel frattempo è intervenuta una variante, i posti auto nella nuova struttura non sono più 360 ma 290 e altri dettagli potrebbero essere stati modificati negli ultimi anni. L’Amministrazione sta quindi verificando se vi siano ulteriori accordi scritti. Intanto alle 11.30 del 19 febbraio verrà inaugurato quello di via Cellini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA