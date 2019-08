Appartamenti affittati in nero: trovati turisti anche dentro un ufficio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - False residenze, appartamenti affittati per l’estate in nero, compreso un ufficio dove la polizia ha trovato dei turisti. Una decina gli illeciti riscontrati per diverse migliaia di euro di sanzioni. Negli ultimi giorni il personale del Commissariato ha proceduto alle periodiche verifiche sulle domande di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e, per l’ennesima volta, sono emerse situazioni residenziali dubbie o non veritiere.In un caso hanno portato alla segnalazione alla procura, per false dichiarazioni, di un cittadino di origine pakistana. L’extracomunitario aveva infatti indicato il proprio domicilio in uno stabile di via Podesti, crocevia durante l’anno di numerosi stranieri ma nel palazzo non aveva alcun alloggio. La polizia ha inoltre trovato un ufficio affittato come casa estiva. La documentazione è stata trasmessa alla polizia locale per le dovute contestazioni.