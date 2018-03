Apparecchi radiologici fuori uso al pronto soccorso Ancora tante lamentele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Guasto al pronto soccorso dove mercoledì pomeriggio si è rotto il macchinario della radiologia interna. Era già accaduto di recente e si è quindi ripetuto nel primo pomeriggio di mercoledì. Nella stessa giornata era anche in manutenzione ordinaria la Tac quindi per i pazienti una giornata da dimenticare. Ieri la Tac era regolarmente funzionante mentre la radiologia ancora fuori uso. I pazienti dal pronto soccorso sono stati portati nel reparto al nuovo monoblocco. Guasti che si verificano troppo spesso in ospedale.