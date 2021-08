Anziano si toglie la vita fuori dalla chiesa: se ne accorge un uomo che stava rientrando a casa dal lavoro

SENIGALLIA - Un 78enne di Morro d’Alba è stato trovato senza vita fuori dalla chiesetta di via San Bonaventura nella frazione di Filetto. A fare il macabro ritrovamento è stato un signore che, rientrando a casa dal lavoro, l’ha notato. L’anziano si era impiccato alle inferriate della chiesa.

È accaduto martedì ma solo ieri la notizia, confermata dai carabinieri, si è diffusa in città. Il giovedì di mercato è spesso l’occasione per quanti vivono nelle frazioni di raggiungere il centro e ieri mattina molti ne parlavano. «Stavo rientrando al lavoro quando ho visto quel signore – racconta il testimone, che ha poi dato l’allarme –, mi sono fermato subito ma purtroppo era già morto. Non lo conoscevo, in zona non l’avevo mai visto». Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri. L’uomo non ha lasciato un biglietto per motivare il gesto estremo e non sembra soffrisse di depressione, ma di certo qualcosa lo turbava per essere arrivato a decidere di togliersi la vita. Ha scelto una zona poco frequentata. Non si tratta infatti della chiesa parrocchiale ma di una più piccola che spesso rimane chiusa.

