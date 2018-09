«Ciao, ti ricordi di me?» Anziana derubata in strada con la scusa dell'abbraccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Spacciandosi per una conoscente, una donna è riuscita a sfilare collana, orecchini e anello ad un’anziana residente alla Cesanella. Ripetuti effusioni le hanno consentito di mettere a segno il furto. E’ accaduto lunedì ma solo ieri la polizia locale ne è venuta a conoscenza. Conoscenti e commercianti hanno infatti lamentato che la donna, forse per timore, non ha ancora sporto denuncia. Hanno chiesto inoltre più controlli. Non è infatti l’unico episodio. La signora era andata a fare delle commissioni tra via Giotto e via Tintoretto. “Ciao, ti ricordi di me?” le ha detto la sconosciuta abbracciandola una prima volta. Poi qualche carezza sulla guancia, forse per arrivare agli orecchini. L’ha quindi presa per mano, mirando all’anello, e mentre continuava a dirle che la trovava bene, le ha portato via ciò che di valore aveva.