Spuntano antiche tavolette â€‹in spiaggia: ma hanno icone invece dei geroglifici

di Bianca Vichi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Spuntano tra la sabbia tavolette simili ai geroglifici con impressi simboli presenti su ogni smartphone. È accaduto ieri mattina nello stabilimento balneare Piccolo Lido sul lungomare Alighieri. Una mattinata in spiaggia come tante fino a quando un bambino, scavando con la paletta, si è trovato tra le mani una tavoletta. Poi è accaduto ad un altro e ad altri ancora. Insomma sotto la sabbia del Piccolo Lido un antico tesoro stava riaffiorando tra lo stupore di bagnanti e turisti.Guardandoli da vicino tutti hanno capito che non poteva trattarsi di reperti archeologici. Di antico non avevano nulla. I simboli impressi erano la chiocciola, il cancelletto e tutto ciò che si può trovare sul display di un telefono cellulare.