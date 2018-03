Ancora non c’è traccia dell’uomo caduto in mare Proseguono le ricerche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Secondo giorno di ricerche senza esiti ma oggi si ricomincia. Sono riprese ieri mattina, con l’ausilio di un elicottero e due motovedette, le ricerche in mare del 71enne scomparso lunedì mattina. Sono andate avanti fino al tramonto poi, con il buio, di nuovo sospese. La guardia costiera non demorde e il comandante dell’Ufficio locale marittimo, Cristoforo De Giuseppe, ha deciso di riattivarle questa mattina all’alba. I soccorritori non si danno per vinti anche se, con il passare dei giorni, le speranze di trovarlo ancora in vita sono sempre più labili. L’episodio è accaduto intorno alle 13 di lunedì. Il pensionato era andato a fare una passeggiata al porto come al solito. La moglie, non vedendolo tornare per pranzo, è andata a cercarlo. Da lontano lo ha visto sulle scalette che dalla banchina di levante portano dentro il fiume. Di solito vengono utilizzate per raggiungere i natanti. Nel giro di pochi istanti l’anziano è sparito. Certa che fosse caduto in acqua, la donna è andata a chiedere aiuto ai marinai della vicina caserma. Subito sono scattate le ricerche ma dell’uomo si sono perse le tracce. Il maltempo non ha agevolato le operazioni e la corrente potrebbe averlo trascinato a largo anche se elicottero e motovedette, che hanno pattugliato il mare anche a distanza dalla costa, non lo hanno trovato. Un incidente o forse un gesto volontario. Il 71enne, originario di Ostra, si è trasferito con la moglie 70enne a Senigallia, dopo aver vissuto per molti anni a Milano per motivi di lavoro. Una volta andato in pensione, la coppia è tornata, scegliendo di trasferirsi proprio in città. Una famiglia felice e affiatata, molto unita e, senza problemi particolari.