Ambulanza costretta a fare lo slalom tra i tavolini all’aperto di un ristorante

SENIGALLIA - Esposto di residenti e operatori commerciali di via Gherardi per i tavoli di un ristorante. Ostacolano il passaggio dei mezzi e hanno creato problemi già ad un’ambulanza. Sono stati tolti in tutta fretta per far passare un mezzo. Il sindaco Mangialardi, ricevuta la lettera con le firme per lamentare il problema delle sicurezza, ha provveduto ad informare la polizia locale che ha fatto un sopralluogo riducendo il numero dei tavolini. Tanto caratteristici e suggestivi quanto in alcuni casi pericolosi.Via Gherardi, dove è esploso il problema, non è infatti l’unica via dove i mezzi di soccorso faticano a transitare. «Mi sono state segnalate alcune problematiche relative alle circolazione – spiega il sindaco Maurizio Mangialardi – e i pericoli derivanti dalla strettoia che si è venuta a creare con la concessione dell’occupazione del suolo pubblico. Ho chiesto alla polizia locale di verificare la situazione e di adottare gli eventuali provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza di tutti. Spero ci siano le soluzioni per contemperare le esigenze dell’attività e la tranquillità dei residenti, operatori e quanti vi transitano». I vigili hanno già effettuato un sopralluogo e un primo transitorio provvedimento è già stato preso.I tavoli sono stati messi paralleli al muro e ridotti dove c’è la strettoia. La concessione è stata data solo per gli orari di apertura quindi la mattina e gran parte del pomeriggio il suolo deve rimanere libero. «Il problema principale – spiega una residente di via Gherardi – riguarda la sicurezza. E’ già accaduto due volte che sia stato necessario chiamare il 118. La prima volta di giorno quindi senza tavolini e non ci sono stati problemi, la seconda volta invece hanno dovuto togliere in fretta tavoli e sedie per far passare l’ambulanza. Poi anche per noi che dobbiamo magari scaricare la spesa diventa difficile». Da qualche tempo in centro storico stanno aprendo sempre più ristoranti e bar anche al posto di boutique e negozi. Soprattutto a primavera e in estate si estendono allestendo tavolini e sedie all’esterno ma ci sono alcuni vicoli del centro storico davvero stretti, come via Gherardi, dove lo spazio non consente il passaggio di mezzi di soccorso in presenza di allestimenti esterni. Finora emergenze non si sono verificate, anche i due accessi delle ambulanze segnalate dalla residente non erano in codice rosso ma hanno paura che se qualcuno dovesse avere un malore non ci sarebbe il tempo di spostare tutto per fare spazio ai mezzi di soccorso.«A breve dovrà aprire anche un altro ristorante in via Gherardi – ricorda la residente – e chiediamo solo che vengano valutate le condizioni di sicurezza. Non vogliamo impedire a nessuno di lavorare. Sappiamo che abitare in centro ha i suoi disagi però la sicurezza va garantita». Il sindaco Maurizio Mangialardi ha preso subito in considerazione l’esposto che arriva dai residenti e da altri operatori della zona, poco distante dal municipio. Ha interessato il comandante della polizia locale che ha mandato una pattuglia sul posto per effettuare un sopralluogo. I tavolini sono stati spostati in attesa di una soluzione soddisfacente per tutti.