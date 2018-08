Blitz anti ambulanti abusivi: denunce, sequestri e ben 35mila euro di multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È di un ambulante denunciato, sette abusivi sanzionati, 35.000 euro di multe e 2922 articoli sequestrati il bilancio del blitz in spiaggia eseguito ieri mattina dai carabinieri della Compagnia di Senigallia. Dalle 7 alle 13 sul lungomare Italia di Marzocca e sul Da Vinci al Ciarnin gli uomini del maggiore Cleto Bucci hanno predisposto un servizio di lotta alla contraffazione e abusivismo commerciale. I militari hanno denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con segni contraffatti un 43enne senegalese residente in provincia di Bergamo, regolare.È stato sorpreso sull’arenile mentre esponeva per venderli 50 capi di abbigliamento contraffatti con marchi vari Napapijri, Stone Island e Moncler, per un valore di 1.000 euroSono stati controllati sette ambulanti, sorpresi ad esercitare l’attività di commercio su aree demaniali marittime in forma itinerante, senza autorizzazione amministrativa e nulla-osta rilasciato dal Comune. Si tratta di un 44enne, un 27enne, un 38enne e un 33enne del Bangladesh e di un 54enne, 59enne e un 44enne del Senegal. I sette abusivi sono risultati tutti senza fissa dimora e regolari sul territorio nazionale. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni inerenti violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche per complessivi 35.000 euro.