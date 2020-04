Gli ambulanti adesso alzano la voce: «Fateci andare sul lungomare»

SENIGALLIA - Bancarelle sul lungomare o sul lungofiume per consentire la ripresa del mercato. A chiederlo sono i venditori ambulanti. «Il 18 maggio apriranno le attività al dettaglio – spiega Giorgio Terenzi, referente degli ambulanti di piazza Garibaldi – ma non è specificato se in sede fissa o in forma ambulante. Noi proprio non esistiamo. Riteniamo che la vendita all’aperto non possa creare problemi sempre che sia gestita con accortezza evitando assembramenti».

Hanno già le idee chiare su come si potrebbe gestire. «In piazza Garibaldi c’è tanto spazio con la possibilità distanziarci ancora di più – aggiunge -. L’unico problema è rappresentato dai Portici, i cui venditori si potrebbero spostare sul lungofiume evitando che la gente si accalchi. Siamo disposti a sposarci tutti sul lungomare, lì si che lo spazio non mancherebbe». Ci sono poi degli accorgimenti da prendere e questo gli operatori lo sanno bene. A partire dal fatto che la gente non potrebbe toccare tutta la merce in vendita, tra i vestiti sui banchi ad esempio. «Possiamo mettere a disposizione noi i guanti – aggiunge Terenzi – e saremmo noi a far rispettare le regole. Io dico che come finora è stato permesso dal Governo agli ambulanti del settore alimentare di lavorare, ci venga concesso anche a noi. La modalità è la stessa. Noi abbiamo voglia di lavorare ma se non ce lo consentiranno allora ci dovranno dare uno stipendio da portare a casa tutti i mesi per mantenere le nostre famiglie». Al fianco della categoria anche Confartigianato.

«Fra i settori completamente dimenticati e su cui non si è spesa una parola figura il commercio su aree pubbliche – interviene il segretario Giacomo Cicconi Massi -. Da quasi cinquanta giorni queste imprese sono state emarginate, quasi non esistessero più. Gli strumenti messi in campo dal Governo sono troppo deboli e la categoria vuole lavorare». Il Comune invece per tutte le imprese ha già previsto lo slittamento delle scadenze dei tributi ed è disposto a ragionare sulla loro cancellazione per quanto riguarda il periodo del lockdown.

