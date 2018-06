Altro arresto per il ladro seriale: era ubriaco e ha tentato la fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tenta un furto da Marchini Gomme ma viene fermato dalla polizia. In manette è finito di nuovo Diego Fabian Schiaroli, 37enne senigalliese di origini argentine, noto per i numerosi precedenti per furto. Era in sella al motorino senza patente, pure ubriaco, ed ha opposto resistenza agli agenti. È finita con l’arresto, due denunce e una maximulta. È andata male al noto ladro seriale nella notte tra martedì e mercoledì a Borgo Bicchia.La squadra Volante, durante le attività di vigilanza, è stata inviata dalla centrale nella zona artigianale. Un cittadino aveva segnalato la presenza di una persona che, dopo aver armeggiato all’ingresso dell’officina del ricambio gomme in via dei Caduti sul lavoro, traversa dell’Arceviese, era riuscita ad entrare all’interno. Qui aveva rovistato poi si era allontanata. Gli agenti si sono recati sul posto e, in prossimità della rotatoria all’incrocio con la Corinaldese, hanno notato una persona alla guida di un motociclo, che , alla vista degli agenti, ha tentato la fuga. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, verificando che si trattava del noto pregiudicato per reati contro il patrimonio. Poco prima aveva tentato di disfarsi di un piede di porco, subito recuperato dai poliziotti. È stato condotto in Commissariato, mentre altri agenti, con l’ausilio della polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo in officina dove si era introdotto poco prima. Gli accertamenti all’interno dell’immobile hanno consentito di verificare che, forzando la porta, il 37enne era riuscito ad entrare in alcuni locali dell’officina e poi si era spostato all’interno, rovistando dovunque, ma non riuscendo ad asportare nulla. Una volta arrivati negli uffici di via Rosmini, i poliziotti hanno notato che era inoltre in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool. Il test dell’etilometro ha confermato i loro sospetti, dando infatti esito positivo. Ha inoltre manifestato comportamenti aggressivi nei confronti degli agenti.Era anche privo di patente di guida nonostante fosse stato fermato alla guida di un motorino. Pertanto, oltre ad esser stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato sanzionato per violazione al codice della strada, per una somma pari a 5.000 euro per la guida senza patente, nonché denunciato per guida in stato d’ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Era già stato arrestato per furto nel 2014 e prima ancora nel 2011, quando la polizia aveva trovato nella sua casa materiale rubato per oltre 30.000 euro di valore.