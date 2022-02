Gli studenti diventano professori: l'alternanza scuola-lavoro al liceo Medi è insegnare l'italiano agli stranieri

SENIGALLIA - Nuovi maestri e cittadini crescono. Gli studenti del liceo Medi andranno a insegnare italiano nella scuola per stranieri Penny Wirton. Studenti-insegnanti. Dal mese di marzo inizieranno un percorso formativo e di crescita personale grazie alla collaborazione tra il liceo e la Penny Wirton appunto, fatta di volontari che hanno deciso di insegnare agli stranieri senza classi né voti. Grazie al rapporto uno a uno tra chi insegna e chi apprende si creano non solo scambi di lingua e grammatica, ma rapporti umani, condivisioni di conoscenze.

Le sedi

Nella Penny Wirton di Senigallia, una delle circa cinquanta sedi presenti tra l’Italia e la Svizzera, i liceali proveranno a indossare i panni dell’altro: l’insegnante, lo straniero e l’adulto. Saranno loro a trasmette una lingua, a confrontarsi con la diversità e a essere responsabili del percorso di scambio. Solo mettendosi nei panni degli altri è possibile conoscere davvero la realtà e alla Penny Wirton si apre questa grande opportunità per sei studenti del Medi. Presso lo Spazio Autogestito Arvultura, ogni lunedì e venerdì dalle 17,30 alle 19, i liceali dovranno insegnare a Mohamed quando mettere l’accento sulla “e” e a Fares, che parla solo arabo, come pronunciare la “p”, nonostante la sua lingua non abbia questo suono.

La rete

Inoltre, con questa esperienza, gli studenti del liceo entreranno a far parte di una scuola che si alimenta e cresce grazie alle persone che la vivono. Entreranno nella rete di scuole che fanno della relazione, dello scambio e dell’inclusione i valori su cui fondare l’insegnamento della lingua italiana. Nel 2008 Anna Luce Lenzi e Eraldo Affinati hanno aperto la prima scuola Penny Wirton a Roma, proponendo il metodo di insegnamento uno a uno come modalità per partire dai bisogni di ciascuno per adattare la didattica, per conoscersi e fare amicizia. Negli anni le Penny Wirton si sono diffuse in tutta Italia, arrivando fino a Senigallia nel 2019.

Il tirocinio

Questo progetto, che vede l’inizio di una buona pratica di collaborazione tra il Medi e una realtà sociale del territorio, prevede che le studentesse e studenti svolgano delle ore presso la Penny Wirton come attività di tirocinio formativo nell’ambito della cosiddetta “alternanza scuola-lavoro”. «Un tema in questi giorni drammaticamente all’attenzione dell’opinione pubblica - spiegano alla Penny Wirton - dopo le tragiche scomparse di Leonardo e Giuseppe. Crediamo che l’accordo con il liceo linguistico Medi dimostri come sia possibile intrecciare tra il mondo della scuola e la società relazioni proficue, non appiattite sul mercato del lavoro, ma atte a fare crescere e maturare i ragazzi in un contesto conviviale».

